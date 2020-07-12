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Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı

Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Güç Gönel,Murat Paksoy,Adem Koç   | 12.07.2020
Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu Mevkisi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada yangın çıktığı belirtildi. 

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

Orman Genel Müdürlüğü de yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, yangına 5 helikopter, 2 uçak ve 1 arazöz sevk edildiğini duyurdu.

 

Vatandaşlar da ekiplere destek verdi

Bu arada, Adalar Belediyesi hoparlöründen eğitimi olan vatandaşlar yangına müdahaleye çağrıldı.

Bazı vatandaşlar da su bidonları, damacana, pet şişe ve kovalarla ekiplerin söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bakan Pakdemirli ve Vali Yerlikaya, Heybeliada'ya gitti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İstanbul Valisi Yerlikaya, incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gitti. 

Yerlikaya, buradaki incelemelerinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yangın 19.45'te kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İBB'nin açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Heybeliada'da çıkan 2 ayrı orman yangınına 3 yangın söndürme helikopteri, 1 çıkarma gemisi, 16 araç ve 50'ye yakın personelle müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, karadan ve havadan soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu Mevkisi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada yangın çıktığı belirtildi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

Bakan Pakdemirli'den Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin açıklama

 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Heybeliada'da 17.33 sularında çıkan orman yangınına orman teşkilatının 17.36'da ilk müdahaleyi yaptığını belirtti.

Pakdemirli, Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması ve yerleşim yerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Pakdemirli, "Heybeliada mevkisinde bugün saat 17.33 sularında çıkan orman yangınına orman teşkilatımız 17.36'da ilk müdahaleyi yaptı. Yangınla mücadele için bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, diğer bölgelerimizden de 17 arazöz sevk edildi. Bizler de olay yerine geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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