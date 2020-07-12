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Heybeliada’da çıkan yangına müdahale ediliyor
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Heybeliada'da orman yangını

Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Adem Koç,Kenan Irtak   | 12.07.2020
Heybeliada'da orman yangını

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Öte yandan, İstanbul Valiliği, Heybeliada'daki yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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