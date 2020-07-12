Heybeliada'da orman yangını
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Geniş çaplı soruşturma başlatıldı
Öte yandan, İstanbul Valiliği, Heybeliada'daki yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.