Euro
6.55
Dolar
5.88
BIST 100
93,289.60
Altın
1,492.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mehmetçik adım adım terörü temizliyor
logo
Türkiye

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Hakkari'nin HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklandı.

Sayim Harmancı,Yılmaz Kazandıoğlu   | 17.10.2019
HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Hakkari

Hakkari'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Karaman, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karaman "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı'nın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suud medyası PKK yayın organı gibi
Taliban'la barış müzakerelerinde girilen açmaz ve Afganistan'ın geleceği
Türk Keneşi’nin 10. yılı: Kazanımlar, sorunlar, beklentiler
UEFA'nın çifte standardı
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi

Benzer haberler

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yangın tatbikatı

Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Hakkari'deki havalimanından 9 ayda 134 bin kişi uçtu

Hakkari'deki havalimanından 9 ayda 134 bin kişi uçtu
'Altın çocuk' Hakkari'nin gururu oldu

'Altın çocuk' Hakkari'nin gururu oldu
Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi