Euro
9.02
Dolar
7.34
BIST 100
1,514.39
Altın
1,918.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerini ziyaretinde konuşuyor.
logo
Türkiye

HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Alaca'ya 15 yıla kadar hapis istemi

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cüneyt Çelik   | 07.01.2021
HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Alaca'ya 15 yıla kadar hapis istemi

Kars

Kars'ta yürütülen terör soruşturmasında görevden alınarak tutuklanan HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Alaca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın Diyarbakır'da PKK/KCK'nın kadın yapılanmasının konferansına katıldığı, terör örgütü güdümünde Belçika'da yayın yapan haber sitesine bağlanarak seçim konuşması yaptığı ve konuşmasında "Kürdistan" söylemlerinde bulunduğu, PKK adına faaliyet yürüten şahıslarla görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

PKK/KCK terör örgütünün Avrupa çatı yapılanması KCDK-E'nin koordinesinde kardeş aile kampanyası kapsamında, Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de örgüte müzahir şahıslardan toplanan paraların, HDP ve HDP'ye ait belediyelerin de desteğiyle örgütün değer ailesi olarak nitelendirdiği şahıslara aktarıldığı belirtilen iddianamede, sanığın da bu kampanya organizasyonunda yer aldığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiği eylemlerdeki süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik nedeniyle PKK/KCK silahlı terör örgütünün organik yapısına dahil olmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.

İddianamede savunmasına yer verilen Şevin Alaca ise suçlamaları kabul etmedi.

Alaca, Kars'ta bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında 1 Ekim 2020'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gallerli bilim insanları Kovid-19 için akıllı aşı cihazı geliştiriyor
Almanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1070 kişi hayatını kaybetti
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic Kovid-19 aşısı yaptırdı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 103 kişi hayatını kaybetti
Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi

Benzer haberler

HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Alaca'ya 15 yıla kadar hapis istemi

HDP'li eski Kars Belediye Başkan Yardımcısı Alaca'ya 15 yıla kadar hapis istemi

Kobani olaylarına ilişkin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Dink cinayeti davasında eski jandarma istihbarat görevlisi 2 sanığa tutuklama kararı

Göçmen kuşlar Kars'taki sulak alanları mesken tuttu

Göçmen kuşlar Kars'taki sulak alanları mesken tuttu
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Kars'ta kardan şehit heykellerinin yapımına başlandı

Kars'ta kardan şehit heykellerinin yapımına başlandı