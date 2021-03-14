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HDP'li Berdan Öztürk hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Özcan Yıldırım   | 14.03.2021
HDP'li Berdan Öztürk hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasında, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ziyareti dolayısıyla Türkiye'deki bazı illeri de içeren haritanın resmedildiği hatıra pulu bastırılmasıyla ilgili açıklamalarının bazı haber sitelerinde yayımlandığı anımsatıldı.

Burada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle Öztürk hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan soruşturma başlatıldığı bildirdi.

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