Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.64
Dolar
5.94
BIST 100
94,833.61
Altın
1,287.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

HDP'li 2 yönetici, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı

Batman'da HDP il yöneticisi Halit Ergin ve Edip Tutak, terör örgütü PKK üyesi olma suçundan tutuklandı.

Selman Tür   | 26.04.2019
HDP'li 2 yönetici, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı

Batman

Batman'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) il yöneticisi Halit Ergin ve Edip Tutak, terör örgütü PKK üyesi olma suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP il yöneticisi Ergin ve Tutak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ergin ile Tutak, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları

Benzer haberler

YPG/PKK sol terör örgütlerinin de hamisi oldu

YPG/PKK sol terör örgütlerinin de hamisi oldu

Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist teslim oldu

ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
MİT'in Sincar'da yakaladığı 4 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT'in Sincar'da yakaladığı 4 terörist Türkiye'ye getirildi
İstanbul merkezli terör operasyonunda 6 tutuklama

İstanbul merkezli terör operasyonunda 6 tutuklama