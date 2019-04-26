HDP'li 2 yönetici, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı
Batman'da HDP il yöneticisi Halit Ergin ve Edip Tutak, terör örgütü PKK üyesi olma suçundan tutuklandı.
Batman
Batman'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) il yöneticisi Halit Ergin ve Edip Tutak, terör örgütü PKK üyesi olma suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP il yöneticisi Ergin ve Tutak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ergin ile Tutak, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.