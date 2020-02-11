Euro
6.57
Dolar
6.02
BIST 100
119,797.80
Altın
1,563.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Mehmet Sıddık Kaya,Özgür Ayaydın   | 11.02.2020
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

Diyarbakir

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu.

Erzurum'un Tekman ilçesinden gelerek 6 Şubat'ta oturma eylemine katılan Eşrefoğlu çifti, 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Hüseyin ile buluşturuldu.

Müjdeli haberi alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğulları Hüseyin'e kavuşan Eşrefoğlu çifti, 5 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması

Benzer haberler

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

'Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim'

Ebeveynler masal anlatmayı öğreniyor

Kızı dağa kaçırılan baba evladını terör örgütü PKK'dan almaya kararlı

Kızı dağa kaçırılan baba evladını terör örgütü PKK'dan almaya kararlı
Diyarbakır annelerinden Fatma Bingöl: Hepimizin çocukları bir gün çıkıp gelecek

Diyarbakır annelerinden Fatma Bingöl: Hepimizin çocukları bir gün çıkıp gelecek
Diyarbakır'da Trump'ın sözde barış planına tepki mitingi

Diyarbakır'da Trump'ın sözde barış planına tepki mitingi