Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde HDP'den Kayseri milletvekili adayı olan Zenun O'nun evinde kaldığı belirlenen yakını, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasına katılma hazırlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.