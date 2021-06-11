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HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında iki şüpheli hakkında 25 yıla kadar hapis istemi

Başak Akbulut Yazar   | 11.06.2021
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında iki şüpheli hakkında 25 yıla kadar hapis istemi

Istanbul
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığında terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterinin asılmasına ilişkin iki şüpheli hakkında, 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. 

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