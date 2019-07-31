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Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına Ahmet Tutal getirildi

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Hazine Başkontrolörü Ahmet Tutal atandı.

Arife Yıldız Ünal   | 31.07.2019
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına Ahmet Tutal getirildi

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Ahmet Tutal getirildi.

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