Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına Ahmet Tutal getirildi
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Hazine Başkontrolörü Ahmet Tutal atandı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına, Ahmet Tutal getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.