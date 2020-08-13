Euro
8.68
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.26
Altın
1,965.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesinin toplu açılış töreninde konuşuyor
logo
Türkiye

Hayvanlarda süt verimini etkileyen meme siğillerine karşı geliştirilen yerli merhemin üretimine başlandı

MAKÜ tarafından hayvan hastalıkları tedavisinde kullanılacak yerli merhemin (pomat) seri üretimine başlandığı duyuruldu.

Bilal Altıok   | 13.08.2020
Hayvanlarda süt verimini etkileyen meme siğillerine karşı geliştirilen yerli merhemin üretimine başlandı

Burdur

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince (MAKÜ) hayvan hastalıkları tedavisinde kullanılacak yerli merhemin (pomat) seri üretimine başlandığı bildirildi.

MAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Veteriner Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalarda, hayvanlardaki meme siğillerinin tedavisi için üretilen merhemin patentinin alındığı belirtildi.

Seri üretimine geçilen merhem sayesinde hem süt hem de yeni doğan kayıplarının önlenmesi hedefleniyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen MAKÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kale, üretilen yerli pomatla aşıya gerek kalmadan hızlı ve etkili sonuç alınacağını vurguladı.

Evcil ve yabani hayvanda siğillere rastlandığına değinen Kale, "Özellikle sığırlardaki siğil olguları, meme ve meme başında görülmesi sonucu meme tıkanması ve sütün az gelmesi, meme körleşmesi, süt sağımının yapılamaması ve yeni doğan buzağıların memeden süt ememesi gibi sorunları ortaya çıkardığından ekonomik kayıplara neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 228 bin 57'ye çıktı
Lübnan Sağlık Bakanı: Beyrut'ta Kovid-19 hastalarına ayrılan yatakların yarısı doldu
Lonİngiltere'de 3 milyon 400 bin kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir
ABD'de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 169 bin 161'e yükseldi
Afrika'da antikor teslerine başlanacak

Benzer haberler

Hayvanlarda süt verimini etkileyen meme siğillerine karşı geliştirilen yerli merhemin üretimine başlandı

Hayvanlarda süt verimini etkileyen meme siğillerine karşı geliştirilen yerli merhemin üretimine başlandı

'Türkiye'nin Maldivleri'nin korunması için her şey düşünülüyor

Örtü altı hasadına başlanan yayla domatesine talep arttı

Uçsuz bucaksız mor tarlalar gelin ve damatların albümünü süslüyor

Uçsuz bucaksız mor tarlalar gelin ve damatların albümünü süslüyor

Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor