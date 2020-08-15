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HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi

İçişleri Bakanlığınca, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konudaki duyarlılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hayvan Durum İzleme" (HAYDİ) mobil ihbar uygulaması, hayvanseverlerden yoğun ilgi gördü.

Cankut Taşdan   | 15.08.2020
HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi indirdi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 ildeki emniyet müdürlüklerinin asayiş şube müdürlükleri bünyesinde çevre, doğa ve hayvanları koruma büro amirlikleri kurulurken bu alanda görev alacak personelin eğitim çalışmalarına da devam ediliyor.

Vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca ortak yürütülen çalışma sonucu HAYDİ mobil uygulaması hizmete girdi.

Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor.

203 gerçek ihbara anında müdahale edildi

28 Temmuz’da hizmete giren HAYDİ uygulamasını 17 günde 9 bin 453 kişi cep telefonlarına indirdi. Uygulamaya 203’ü gerçek, 230’u asılsız olmak üzere 433 ihbar geldi.

Kahramanmaraş'ta 11 Ağustos'ta HAYDİ uygulaması üzerinden Türkoğlu ilçesinde 3 köpeğin bir kamyonetle öldürülmeye götürüldüğü ihbarında bulunuldu.

Yapılan araştırmada 3 sokak köpeğinin uygun teçhizatla toplandığı, hayvanlara herhangi bir zarar verilmediği, Kahramanmaraş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine teslim edildikleri, gerekli sağlık kontrollerinin veteriner tarafından yapıldığı, sağlık durumlarında olumsuzluk olmadığı ve merkezde muhafaza edildikleri belirlendi.

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