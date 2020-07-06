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Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Sakarya Valiliği, havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olan kişiyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespitinin yapıldığını ve patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

İbrahim Yozoğlu   | 06.07.2020
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Sakarya

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşın ise arandığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla kayıp olan 7'nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.

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