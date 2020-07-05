Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Sakarya Valisi Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Sakarya
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamanın meydana geldiği alanda yaptığı açıklamada, sahadan elde edilen bulguların adli tıp kurumuna gönderildiğini söyledi.
Sonuçların geldiğini aktaran Kaldırım, "İki vatandaşımıza ait cesede ulaşılmış oldu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 6'ya yükseldi. Allah'tan rahmet diliyorum. Bir vatandaşımızla ilgili henüz bir bulguya ulaşılamadı. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sahada şu anda çalışmalar devam ediyor. Yeni tespit edilen iki cesetle ilgili yakınlarına da bilgi verildi. Hem onlara hem Hendek'e hem Sakarya'ya hem de milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
Kaldırım, patlamayla ilgili şu an itibarıyla 6 vefat ve 1 kayıp durumunun söz konusu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Şu an itibarıyla hastanelerde yatan yaralı sayımız 5'e düşmüş oldu. Biri il dışında yanık tedavisi görüyor. 4'ünün de ilimizde tedavileri devam ediyor, birinin durumu hala ağır. O şekilde sağlık müdürümüz bize bilgi aktardı. Tekrar tüm milletimize, ailelerine, yakınlarına başsağlığı, sabırlar diliyorum."
"Bütün ekiplerimizle sahadayız"
Ekiplerin çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Kaldırım, şöyle devam etti:
"Çevrede etkilenen 4 mahallemizi Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, AFAD Müdürümüz, Çevre ve Şehircilik Müdürümüz, bütün ekiplerimizle geziyoruz, tarıyoruz. Hem hasar tespit çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor hem de biz yerinde görüp ziyaretler yapıyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelip geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bütün ekiplerimizle sahadayız. Sadece teknik ekipler değil, psikososyal destek ekiplerimiz, Kızılayımız, diğer bütün destek sağlayan kuruluşlarımız, büyükşehrimiz sahadalar. A'dan Z'ye desteklerimizi veriyoruz."
Bölgeden toplanan bulguların başsavcılık nezaretinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini aktaran Kaldırım, çalışmaların sabah saatlerine kadar devam ettiğini anlattı.
Özellikle patlamanın merkezi olarak değerlendirilen bölgede çalışmaların yoğunlaştığını ifade eden Kaldırım, "Hem saha taraması 5 ceset arama kadavra köpeğiyle hem de kriminal ekiplerimiz ve başsavcılığımızın görevlendirdiği diğer ekiplerimiz, koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Yeni bir şey elde edildiğinde tekrar adli tıpa gönderilip gerekli sonuçlar alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Sakarya Valisi Kaldırım, patlamada evi ve iş yerleri zarar görenleri ziyaret etti
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada çevredeki mahallelerde hasar oluşan ev ve iş yerleri ziyaret etti.
Vali Kaldırım, patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasındaki çalışmasının ardından Yukarıçalıca Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada halkın sıkıntılarını dinleyen Vali Kaldırım, ziyareti sırasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesi olmayan çocuklara maske dağıttı. Bölgede yaşayan çocuklara satranç ve oyuncak verdi.
"Devletimiz tüm birimleriyle konuyu titizlikle takip ediyor"
Vatandaşları tek tek dinleyen Kaldırım, devletin tüm birimleriyle konuyu titizlikle takip ettiğini vurguladı.
Kaldırım daha sonra patlamanın şiddetiyle evi zarar gören Cavide Atak'ı ziyaret etti. Atak'a geçmiş olsun dileğini ileten Kaldırım, yetkililerin konuyla ilgili çalışma yapacağını söyledi.
Ardından Sukenarı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak patlama ve sonrasındaki durum hakkında bilgi alan Kaldırım, bölgeye yakın olan ve patlamanın şiddetiyle hasar oluşan tavuk üretim tesisini de inceledi.
Akarca Mahallesi'ne de geçen Kaldırım, evleri zarar görenlerle buluştu.
Kaldırım, fabrikaya 600 metre uzaklıkta bulunan evi patlamada zarar gören Kadriye Ayaz ile (75) bir araya geldi.
Vali Kaldırım'a, ziyaretlerinde Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.