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Havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Ömer Faruk Cebeci   | 04.07.2020
Havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Sakarya

Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ikinci gününde bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürüttü.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan 135 kişilik ekip ve 42 araç ile fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıldı.

Çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmıştı. 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın cenazeleri defnedilmişti.

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