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Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak

Hava sıcaklıklarının yarın kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması bekleniyor.

Cüneyt Kemal Özkök   | 08.08.2019
Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak

Ankara

Hava sıcaklıklarının yarın kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın havanın yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.


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