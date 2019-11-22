Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
107,211.30
Altın
1,464.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de partisinin belediye başkanları toplantısında konuşuyor.
logo
Türkiye

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki ankesör soruşturmasında 53 gözaltı

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturmasında, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 53'ü yakalandı.

İsmet Karakaş   | 22.11.2019
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki ankesör soruşturmasında 53 gözaltı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ihraç edilmeden önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 2 teğmen ile 90 astsubay hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamları ile ankesörlü ve büfe telefonları ile iletişim sağladıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 22 ilde operasyon düzenlediği ve şüphelilerden 53'ünü yakaladığı aktarıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor

Benzer haberler

Amiralleri gözaltına aldıran darbeci tuğamiral İmren cezasız kalmadı

Amiralleri gözaltına aldıran darbeci tuğamiral İmren cezasız kalmadı

Bursa merkezli 23 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki ankesör soruşturmasında 53 gözaltı

'Hawala sistemini kırabilmek için çok iyi takip gerekir'

'Hawala sistemini kırabilmek için çok iyi takip gerekir'
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi davasında karar

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi davasında karar
Darbe girişiminde vatandaşın durdurduğu askerlerin beraati bozuldu

Darbe girişiminde vatandaşın durdurduğu askerlerin beraati bozuldu