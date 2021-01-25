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Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş jetleri ve yakıt ikmal uçaklarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 25.01.2021
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti." ifadelerine yer verildi.

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