Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
118,618.60
Altın
1,776.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı seçimi için toplandı
logo
Türkiye

Hatay'dan yılın ilk 6 ayında 4 bin 300 Suriyeli ülkesindeki güvenli bölgelere döndü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, yılın ilk 6 ayında 4 bin 300 Suriyeli İdlib ve Afrin'deki güvenli bölgelere döndü.

Cem Genco   | 07.07.2020
Hatay'dan yılın ilk 6 ayında 4 bin 300 Suriyeli ülkesindeki güvenli bölgelere döndü Fotoğraf: Cem Genco /AA

Hatay

Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor. 

Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylere hareket ediyor.

Yılın ilk 6 ayında, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 4 bin 300 Suriyeli ülkesine döndü.

"Türkiye'ye şifa bulmak için gelmiştim çok şükür sağlığıma kavuştum"

Ülkesinde bağırsak kanseri teşhisi konulan Yasin Mücrin (23), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de tedavisinin yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 8 aydır Hatay'da tedavi gördüğünü anlatan Mücrin, "Türkiye'ye şifa bulmak için gelmiştim, çok şükür sağlığıma kavuştum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi İdlib'de güvenli bölgede bulunan evime dönüyorum ve çok mutluyum." dedi.

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de bulunan Ahmet Diyap (24) da ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Kovid-19 pandemisinde ikinci dalga
İran'ın Urumiye kentinde Kovid-19 hastaları için ayrılan hastaneler doldu
İran'da son 24 saatte 200 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 764 bini geçti

Benzer haberler

Hatay'dan yılın ilk 6 ayında 4 bin 300 Suriyeli ülkesindeki güvenli bölgelere döndü

Hatay'dan yılın ilk 6 ayında 4 bin 300 Suriyeli ülkesindeki güvenli bölgelere döndü

Küçük kızlarının sessiz dünyasına 'ses' arıyorlar

Yetim Vakfı Suriyeli 71 çocuğu ailesine kavuşturdu