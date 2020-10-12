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Hatay'daki orman yangınından etkilenenlere psikolojik destek

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınından etkilenen vatandaşlara psikolojik destek verilmeye başlandı.

Salim Taş   | 12.10.2020
Hatay'daki orman yangınından etkilenenlere psikolojik destek

Hatay

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 gün önce Belen ilçesinde başlayarak İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan orman yangınında zarar gören vatandaşlara psikososyal destek ekibince destek verildi.

Yaklaşık 50 ekibin 3 ilçede yürüttüğü çalışmalarda, 320 hanede 1106 kişi ile görüşülerek ihtiyaçları tespit edildi ve psikolojik destek sağlandı.

Açıklamada, ekiplerin çalışmalarını bölgede sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

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