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Hatay'da sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir köprü zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı

Hatay'ın Antakya, Samandağ ile Arsuz ilçelerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Burak Milli,Salim Taş   | 31.01.2021
Hatay'da sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir köprü zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Hatay'da dün akşam saatlerinde başlayıp giderek etkisini artıran sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir köprü zarar gördü.

Odabaşı Mahallesi'nde de su birikintileri dolayısıyla bazı araçlar yolda kaldı.

Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bazı tarım arazileri su altında kaldı, kuvvetli rüzgar nedeniyle kimi evlerin çatısı uçtu.

Arsuz ilçesinde ise Arpaçiflik Mahallesi'nden geçen dere yatağının taşmasıyla narenciye bahçelerinden bazıları zarar gördü.

Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, AA muhabirine, tarım arazileri ile cadde ve sokaklarda su tahliye işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

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