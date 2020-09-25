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Hatay'da ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 8 noktayı ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Fatih M. tutuklandı.

Burak Milli   | 25.09.2020
Hatay'da ormanlık alanı ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Hatay

Hacıahmetli Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan Fatih M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. 

Güvenlik önlemleri çerçevesinde İskenderun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Hacıahmetli Mahallesi'nde dün 8 noktada çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüş, şüpheli Fatih M. gözaltına alınmıştı.

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