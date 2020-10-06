Euro
9.14
Dolar
7.76
BIST 100
1,165.77
Altın
1,909.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni”nde konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye geldi
logo
Türkiye

Hatay'da motosiklette 516 sikke ele geçirildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde durdurulan bir motosiklette tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 516 sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Lale Köklü Karagöz   | 06.10.2020
Hatay'da motosiklette 516 sikke ele geçirildi

Hatay

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköprü Mahallesi Reyhanlı-Antakya kara yolunda durumundan şüphelendiği 31 EP 817 plakalı motosikleti durdurdu.

Motosiklet sürücüsünün üst aramasında poşet içerisinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 516 sikke ile çeşitli objeler ele geçirildi.

Sürücü M.E. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 yeni normalde selamlaşma, zarafet ve görgü kurallarını da değiştirdi
Paris'te yoğun bakıma alınan her 3 kişiden biri Kovid-19 hastası
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 709 bini aştı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 884 kişi öldü

Benzer haberler

Hatay'da motosiklette 516 sikke ele geçirildi

Hatay'da motosiklette 516 sikke ele geçirildi