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Hatay'da hayatını kaybeden aşırı kilolu kişinin cesedi evinden vinç yardımıyla çıkarıldı

Hatay'da, evinde ölü bulunan kişinin cesedi, aşırı kilosu nedeniyle vinç yardımıyla evinden çıkarıldı.

Burak Milli   | 08.09.2020
Hatay'da hayatını kaybeden aşırı kilolu kişinin cesedi evinden vinç yardımıyla çıkarıldı

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde ölü bulunan kişinin cesedi, aşırı kilosu nedeniyle vinç yardımıyla evinden çıkarıldı.

Barıştepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ahmet Altındağ'ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar polise haber verdi.

Eve giren polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Altındağ'ın öldüğünü belirledi.

Altındağ'ın cesedi, 140 kilogram olması nedeniyle vinç yardımıyla evden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

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