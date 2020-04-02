Euro
7.28
Dolar
6.65
BIST 100
88,760.92
Altın
1,603.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hatay'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarparak durabildi

İskenderun'daki kazada bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Burak Milli   | 02.04.2020
Hatay'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarparak durabildi Fotoğraf: Burak Milli

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi.

Alınan ilk bilgilere göre, Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.

Tır yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1339'a yükseldi
'Solunum yoğun bakım ünitesi' koronavirüs hastalarına şifa oluyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Erdoğan tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya ve İspanya'nın Başbakanlarına mektup gönderdi
Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Benzer haberler

Hatay'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarparak durabildi

Hatay'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarparak durabildi

Sığınmacıların kaldığı geçici barınma merkezlerinde Kovid-19 tedbirleri