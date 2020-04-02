Hatay'da freni boşalan tır çok sayıda araca çarparak durabildi
İskenderun'daki kazada bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi.
Alınan ilk bilgilere göre, Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki tırın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
Tır yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada yaralılar olduğu bildirildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.