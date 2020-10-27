Hatay'da freni arızalanan su tankeri park halindeki 12 araca çarptı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan su tankeri, 12 araca çarparak durabildi.
Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan su tankeri, 12 araca çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 ADN 586 plakalı su tankeri, Denizciler Mahallesi'nde seyir halindeyken fren arızası nedeniyle kontrolden çıktı.
Su tankeri, bazıları park halinde olan 12 araca çarparak durabildi.
Kazada hafif yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.