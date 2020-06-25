Hatay'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı
Hatay'da, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Hatay
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hassa ve İskenderun ilçelerinde FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde, çok sayıda telefon, bilgisayar, flaş ve harici bellek ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.