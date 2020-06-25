Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
114,134.60
Altın
1,756.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hatay'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı

Hatay'da, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Lale Köklü Karagöz   | 25.06.2020
Hatay'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı

Hatay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hassa ve İskenderun ilçelerinde FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, çok sayıda telefon, bilgisayar, flaş ve harici bellek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 552 bini geçti
Uzmanından ileri yaştaki vatandaşlara 'yeni normal' uyarısı
Etiyopya'da 114 yaşındaki hasta Kovid-19'u yendi
İş yerlerinde Kovid-19'dan sorumlu personel görevlendirilecek
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 10 bini aştı

Benzer haberler

Karlov suikastı sanığı, kullandığını inkar ettiği ByLock'u başka mahkemede itiraf etmiş

Karlov suikastı sanığı, kullandığını inkar ettiği ByLock'u başka mahkemede itiraf etmiş

Hatay'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı

Hataylı kadın girişimci 4 milyon solucanla gübre üretiyor

FETÖ 'Garibanlar var' mesajıyla örgüt üyeleri için para toplamış

FETÖ 'Garibanlar var' mesajıyla örgüt üyeleri için para toplamış
FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere 'şekillendirme' ve 'sıfırlama' taktiği uygulamış

FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere 'şekillendirme' ve 'sıfırlama' taktiği uygulamış
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı