Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın bölgesindeki bazı evler tedbiren boşaltılıyor.
Hatay
Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Bölgedeki evler tahliye ediliyor
Yangın bölgesine yakın bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.