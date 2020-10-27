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Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın bölgesindeki bazı evler tedbiren boşaltılıyor.

Lale Köklü Karagöz,Burak Milli   | 27.10.2020
Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Burak Milli/AA

Hatay

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bölgedeki evler tahliye ediliyor

Yangın bölgesine yakın bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

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