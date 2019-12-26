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Hatay'da Amanos Dağları etekleri beyaza büründü

Soğuk havanın etkili olduğu Hatay'da Amanos Dağları etekleri beyaza büründü.

Erdal Türkoğlu   | 26.12.2019
Hatay'da Amanos Dağları etekleri beyaza büründü Fotoğraf: Erdal Türkoğlu/AA

Hatay

Hatay'da Amanos Dağları etekleri beyaza büründü

Soğuk havanın etkili olduğu Hatay'da Amanos Dağları etekleri beyaza büründü. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

Amanos Dağları'nın Antakya ilçesine bağlı Kisecik ve Karlısu mahalleleri bölgesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu devam etti. 

Yağışla bölgede adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Karda eğlenmek isteyenler yüksek kesimlerin yolunu tuttu.

Çeşitli oyunlar oynayan çok sayıda Antakyalı karın tadını çıkardı.

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