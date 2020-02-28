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Hatay Valiliğinden şehit ve yaralı askerlerin ailelerine yönelik açıklama

Hatay Valiliği tarafından, İdlib'de şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen ailelere yönelik açıklama yapıldı.

Lale Köklü Karagöz   | 28.02.2020
Hatay Valiliğinden şehit ve yaralı askerlerin ailelerine yönelik açıklama

Hatay

Hatay Valiliği tarafından, İdlib'de şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen ailelere yönelik açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı'ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler." bilgisi paylaşıldı.

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