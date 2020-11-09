Euro
9.59
Dolar
8.06
BIST 100
1,234.88
Altın
1,896.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "12. Büyükelçiler Konferansı"nda konuşuyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulunuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunuyor Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Şuşa kentinde Azerbaycan bayrağını dalgalandırdı
logo
Türkiye

Hastanede yaşamını yitiren depremzede son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazı altından kurtarılarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Sevil Ateş'in cenazesi, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde toprağa verildi.

Emrah Yaşar   | 09.11.2020
Hastanede yaşamını yitiren depremzede son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Emrah Yaşar /AA

Eskişehir

İki çocuk annesi 55 yaşındaki Sevil Ateş'in cenazesi, Ege Üniversitesi Hastanesindeki işlemlerin ardından ilçedeki Çarşı Camisi'ne getirildi.

Cami bahçesinde kılınan cenaze namazına, Ateş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ateş'in cenazesi daha sonra aynı depremde yaşamını yitiren eşi Ramazan Ateş'in kabrinin yanına defnedildi.

İzmir'deki depremde enkaz altından çıkarılan Ramazan Ateş'in cenazesi, 4 Kasım'da toprağa verilmişti. Ateş'in, 1990'lı yıllarda bir süre oturduğu ve İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'ndan, depreme dayanıklı olmadığı için enkazı altında kaldığı Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşındığı öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 458 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Avustralya'da Oxford-AstraZeneca aşısının üretimine başlanıyor
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 500 bini, ölümler 13 bini aştı
Singapur'un tropikal ikliminde öksürük virüsü 6,6 metreye kadar taşıyabiliyor
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıkarılıyor

Benzer haberler

Hastanede yaşamını yitiren depremzede son yolculuğuna uğurlandı

Hastanede yaşamını yitiren depremzede son yolculuğuna uğurlandı

AFAD Başkanı Güllüoğlu: İzmir'de 6 bin civarında vatandaşımız çadırlarda kalıyor

İzmir'deki konutların yarısına yakınında deprem sigortası yok

Bakan Kurum: 9 günde 81 bin 187 bina ve 460 bin 506 bağımsız bölümde hasar tespitlerimizi gerçekleştirdik

Bakan Kurum: 9 günde 81 bin 187 bina ve 460 bin 506 bağımsız bölümde hasar tespitlerimizi gerçekleştirdik
İzmir'deki depremde can kaybı 115'e yükseldi

İzmir'deki depremde can kaybı 115'e yükseldi
Deprem bölgesine gönderilen nakdi yardım 37 milyon liraya ulaştı

Deprem bölgesine gönderilen nakdi yardım 37 milyon liraya ulaştı