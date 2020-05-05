Euro
7.66
Dolar
7.07
BIST 100
99,431.34
Altın
1,705.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hastane yapımında çalışan işçilere Hadımköylü kadınlardan iftar yemeği

Arnavutköy Hadımköy'de yapımı devam eden ve pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi planlanan Hadımköy Askeri Hastanesinde çalışan işçiler, mahallede yaşayan kadınlar tarafından yapılan yemeklerle iftarlarını açtı.

Abdulkerim Güney   | 05.05.2020
Hastane yapımında çalışan işçilere Hadımköylü kadınlardan iftar yemeği Fotoğraf: Abdulkerim Güney/AA

Istanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında hizmet verecek İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinde çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılması planlanan hastanenin bulunduğu bölgede yaşayan kadınlar, inşaat çalışmalarında görev yapan işçileri ramazan ayında yalnız bırakmadı. Mahalle sakinleri, işçilerin iftarda yemeleri için evlerinde pişirdikleri yemeklerden getirdi.

Hadımköy Hastane Mahallesi Muhtarı Onur Fırıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastane inşaatında görev yapan işçilerin bir iftarlarını da kendileriyle yapmalarını istediklerini dile getirdi.

Atıl durumdaki hastanenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla pandemi hastanesine dönüştürüldüğünü hatırlatan Fırıncı, "Mahallemizde ikamet eden annelerimizin, ablalarımızın yaptığı el emeği göz nuru ev yemeklerini burada çalışan işçilerimize teslim ettik. Buradaki en büyük amacımız, işçilerimizin bir iftarını mahallemizin ikramı olarak yapmalarını sağlamaktı." dedi.

Çalışmaların neredeyse yüzde 60'ının bittiğini ve 20 gün içinde hastanenin hizmete açılmasının planlandığını ifade eden Fırıncı, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Hastaneye kavuşacağımız için çok mutluyuz"

Mahalle sakinlerinden Elif Köse, koronavirüs salgınının birlik olmanın önemini gösterdiğini söyledi. Mahallede yaşayan kadınlar olarak hastane inşaatında çalışan işçilere destek olmak istediklerini dile getiren Köse, "Mahallemizde hastaneye kavuşacağımız için çok mutluyuz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Niyase Çetin de 56 yıldır Hadımköy'de ikamet ettiğini belirterek, hastanenin yeniden hizmete girecek olmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Başkan Yardımcısı Pence: Kovid-19 Görev Gücü'nü dağıtmayı düşünüyoruz
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti
New York'taki bakımevlerinde kaydedilmemiş 1700 Kovid-19 kaynaklı ölüm belirlendi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 531'e yükseldi
ABD'de 'ekonominin açılmasıyla Kovid-19 ölümleri yaza kadar 135 bini bulabilir' uyarısı

Benzer haberler

Hastane yapımında çalışan işçilere Hadımköylü kadınlardan iftar yemeği

Hastane yapımında çalışan işçilere Hadımköylü kadınlardan iftar yemeği

Gece bekçileri '23 Nisan' anısına hazırladıkları 100 yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı