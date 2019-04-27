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Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK üyesi oldu

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga seçildi.

Muhammed Boztepe   | 27.04.2019
Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK üyesi oldu

Ankara

Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga, YÖK üyesi oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Hasan Mandal ve Fahri Kasırga seçildi.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 7'nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Muammer Yaylalı atandı.

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