Harranlılar Erdoğan'a geleneksel desteğini sürdürdü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde daha önceki dönemlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yine rekor seviyede oy çıkmasının geleneksel hale gelmesinin sevinci yaşanıyor. ( Mehmet Fatih Aslan - Anadolu Ajansı )

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde daha önceki dönemlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yine rekor seviyede oy çıkmasının geleneksel hale gelmesinin sevinci yaşanıyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akçakale ilçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 96 civarında destek verdi.

Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İlçe olarak Türkiye birinciliğini beklediklerini aktaran Özyavuz, "Bu ilk değil, 2007, 2017, 2010, ve 2015'te şimdi de ciddi desteğimiz oldu. Harran halkı, Cumhurbaşkanımıza vatanına ve bayrağına bağlılığını göstermeye devam etti. Cumhurbaşkanımızı çok seven ve ona bağlı olan bir ilçeyiz. Vatan, bayrak bizim için büyük önem taşıyor. Biz birinciliği bekliyorduk isterdik ki tüm Türkiye'deki belediyeler buna katılsın daha güzel sonuçlar olsun isterdik." ifadesini kullandı.

Harranlı olarak gurur duyuyoruz

AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, geçmişte olduğu gibi ilçenin yine bir rekor daha kırdığını bidirdi.

Desteklerinden dolayı hemşehrilerine teşekkür eden Özyavuz, "Yine Harran'dan rekor bir destek geldi. İlçemizdeki tüm hemşehrilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti'ye ikinci büyük bir rekor yaşattıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza olan sevgi ve saygıdan dolayı Harran'da kazanılmıştır." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Reşat Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye olan sevgisini bildikleri için bunun karşılığını vermeye çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan'ı ümmetin lideri olarak gördüklerini vurgulayan Yavuz, "İç ve dış mihraklara Türkiye'nin birlik ve beraberliğini, kardeşliğini, bütünlüğünü bir kez daha göstermiş olduk. Bundan dolayı bir Harranlı olarak gurur ve şeref duyuyorum. Türkiye'ye sevgi ve selamlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Harranlı Reşat Özgül, özellikle Müslümanlara yaptığı zulmü kınadığı için Erdoğan'ı çok sevdiklerini vurgulayarak, "Biz oyumuzu Erdoğan'a verdik. Diğer siyasi partilerle yakından uzaktan alakamız yok. Harranlı olarak kendi kendimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Muhabir: Mehmet Fatih Aslan, Abdullah Akkurt