Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.51
Dolar
5.74
BIST 100
98,203.20
Altın
1,274.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu konuşuyor
logo
Türkiye

Harekatlarda kullanılan yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklemesine yönelik çeşitli projeler karara bağlandı.

Zafer Fatih Beyaz,Enes Kaplan   | 17.04.2019
Harekatlarda kullanılan yerli ve milli sistemlere yenileri eklenecek

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan toplantı 1,5 saat sürdü.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda savunma sanayisindeki gelişmelerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik çeşitli projeler karara bağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in da katıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Belarus ilişkileri ivme kazanıyor
Ajax efsanesi yeniden mi doğuyor?
Almanya-ABD güvenlik ortaklığı çatırdıyor mu?
Türkiye her zaman Sudan halkının yanında
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür

Benzer haberler

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore Ankara'da

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore Ankara'da

Bolivya Devlet Başkanı Morales Ankara'da resmi törenle karşılandı