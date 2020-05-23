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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 5 kilometre kuyruk oluşturdu.

Cihan Demirci   | 23.05.2020
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu Fotoğraf: Cihan Demirci / AA

Edirne

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Taşıdıkları yükleri götürecekleri ülkelerdeki adreslere ulaştırmak isteyen sürücüler, sınır kapısında 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 200 tır, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır şoförü Halis Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'dan aldığı yükü İsveç'e götürdüğünü söyledi. Salgın nedeniyle çeşitli zorluklar yaşadıklarını ancak tır şoförleri olarak tedbir de aldıklarını anlatan Çetin, "Dikkat ediyoruz, arabamızdan aşağıya inmiyoruz. Maskemizi takıp, çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Romanya'ya yük götüren tır şoförü Rüştü Yıldırım ise bayramı yolda geçireceğini, yakınlarıyla telefonla görüşerek bayramlaşacağını kaydetti.

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