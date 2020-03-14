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Hamsi sezonu kapanırken fiyatlar tavan yaptı

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş, "Şu anda balıkçılığın sonuna gelmiş durumdayız. Hamsi avcılığı tamamen bitmiş durumda. Çok az hamsi çıkıyor. Çok az çıkmasından dolayı artış yaşandı." dedi.

Soner Şen   | 14.03.2020
Hamsi sezonu kapanırken fiyatlar tavan yaptı

Düzce

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'da hamsi sezonu kapanırken, fiyatlar tavan yaptı.

Tezgahlarda 10-15 liradan satılan hamsinin fiyatı, son günlerde çok az avlanması nedeniyle 35 liraya kadar yükseldi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl hamsiden umduklarını bulamadıklarını söyledi.

Hamsi fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirten Karakaş, "Şu anda balıkçılığın sonuna gelmiş durumdayız. Hamsi avcılığı tamamen bitmiş durumda. Çok az hamsi çıkıyor. Çok az çıkmasından dolayı artış yaşandı. Diğer balıklarda da bir artış oluyor. Bu fiyat artışları sezonun sonuna geldiğimiz içindir. Bundan sonra da balık fiyatları yüksek olacaktır. Fiyatlar bu şekilde sona doğru devam edecektir." dedi.

Hamsi sezonu kapandı

Avlanma yasağının 15 Nisan'da başlayacağını, ancak şimdiden tezgahlara çok az balık geldiğini vurgulayan Mustafa Karakaş, şöyle konuştu:

"Hamsi sezonunun kapandığını kesin olarak söyleyebiliriz, ancak 'hiç hamsi gelmeyecektir' diyemeyiz. Mutlaka arada bir nadiren hamsi gelecektir. Bu da yüksek fiyatlarda olacaktır. 15 Nisan'da umumi yasak geliyor. Bu yasak gırgır ve trol yasağı olacak. Bu dönemde de kıyı avcılığına ağırlık verilecek. Kıyı avcılığı da piyasaya yeterli olamayacağından, fiyatlar yine yüksek olacaktır."

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