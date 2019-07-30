Hamile kadının bulunduğu araca saldıran zanlılara tahliye kararı
Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi.
İstanbul
Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi.
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