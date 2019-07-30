Euro
6.22
Dolar
5.58
BIST 100
103,128.10
Altın
1,428.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Türkiye-Paraguay İş Forumu"
logo
Türkiye

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran zanlılara tahliye kararı

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi.

Ali Cevahir Aktürk   | 30.07.2019
Hamile kadının bulunduğu araca saldıran zanlılara tahliye kararı

İstanbul

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesine karar verildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu
S-400 yaptırımları ve Türkiye'nin farkındalığı
'Malezya diğer ülkelere karşı eylemler için üs olamaz'

Benzer haberler

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran zanlılara tahliye kararı

Hamile kadının bulunduğu araca saldıran zanlılara tahliye kararı

Hakan Atilla Türkiye'ye gönderiliyor