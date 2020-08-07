Euro
8.57
Dolar
7.25
BIST 100
1,019.20
Altın
2,059.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarının ikinci etabına bu gece başlanıyor

Haliç Köprüsü'nde derz yenileme çalışmasının ikinci etabı nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin 2'si bu geceden itibaren bir hafta boyunca kapalı olacak.

Güç Gönel   | 07.08.2020
Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarının ikinci etabına bu gece başlanıyor

İstanbul

Haliç Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edilecek.

Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasında bitirilecek. Çalışma, bu gece saat 24.00'ten itibaren başlayacak.

Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı tek şeritten sağlanacak.

Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19 için 'Favipiravir' ilacı çalışmalarında sona yaklaştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 18 bini aştı
İstanbul Valisi Yerlikaya, askere gidecek gençlere ve yakınlarına seslendi: Kurallardan taviz vermeyin
Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 877 bini geçti

Benzer haberler

Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarının ikinci etabına bu gece başlanıyor

Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışmalarının ikinci etabına bu gece başlanıyor

Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk

İBB'nin yüzme havuzları 11 yaş üstü lisanslı sporculara açıldı