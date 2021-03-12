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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 eski polis, Karabük'te yakalandı.

Ahmet Özler   | 12.03.2021
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ sanığı 4 eski polis yakalandı

Karabük

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen, haklarında da FETÖ üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan polis memurları İ.K. ve K.Ö. ile başpolisler E.Ç. ve K.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Dört eski emniyet mensubu, Karabük'te belirlenen adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

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