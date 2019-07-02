Haklarında gözaltı kararı verilen 22 ByLock kullanıcısı yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 30 şüpheliden 22'si yakalandı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 30 şüpheliden 22'si yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ByLock programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Söz konusu şüphelilerden 22'si gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.