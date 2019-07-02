Euro
6.41
Dolar
5.66
BIST 100
100,221.40
Altın
1,392.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Haklarında gözaltı kararı verilen 22 ByLock kullanıcısı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 30 şüpheliden 22'si yakalandı.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl   | 02.07.2019
Haklarında gözaltı kararı verilen 22 ByLock kullanıcısı yakalandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 30 şüpheliden 22'si yakalandı. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ByLock programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Söz konusu şüphelilerden 22'si gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?
Yemen'de barış süreci çöküyor
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler

Benzer haberler

Eski Yargıtay Üyesi Arı'ya FETÖ'den 13 yıl 9 ay hapis

Eski Yargıtay Üyesi Arı'ya FETÖ'den 13 yıl 9 ay hapis

Haklarında gözaltı kararı verilen 22 ByLock kullanıcısı yakalandı

Tanklara eskortluk yapan özel kalem

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ soruşturması: 40 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ soruşturması: 40 gözaltı kararı
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
42 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

42 şüpheli hakkında FETÖ'den gözaltı kararı