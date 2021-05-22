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Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları mayısın son günlerinde de sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yüksek rakımlı bölgelerde yol açma çalışmaları devam ediyor.

Ulaş Güven   | 22.05.2021
Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları mayısın son günlerinde de sürüyor

Hakkari

İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar nedeniyle kapalı bulunan yüksek rakımlı yayla ve üs bölgeleri yollarını açmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Göllerbaşı ve Binbirkapı bölgelerinde çalışma yapan ekipler, yer yer 8 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

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