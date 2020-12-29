Euro
9.01
Dolar
7.35
BIST 100
1,450.15
Altın
1,879.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Teğmen Ahmet Yıldırımer'in cenazesi, memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Mustafa Yılmaz   | 29.12.2020
Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen son yolculuğuna uğurlandı

Adana

Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında dün karşı yönden gelen tırla çarpışan yolcu minibüsünde bulunan ve kazada yaşamını yitiren Jandarma Teğmen Ahmet Yıldırımer (28) için Kayarcık Mahallesi mezarlığında tören düzenlendi.

Törene, Yıldırımer'in yakınları ile Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Şükrü Savaş, İlçe Emniyet Amiri Kemal Belik ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Yıldırımer'in naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsünün tırla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Hakkari-Yüksekova kara yolu Beşatlı köyü yakınlarında dün Van'a giden yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen tır çarpışmıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Dr. Durmuş için tören düzenlendi
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Arjantin'de uygulanmasına başlandı
İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
Almanya’da son 24 saatte 852 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısına AB onayı yakında mümkün görünmüyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı diledi

Şehit Sözleşmeli Er Paltacı son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'deki trafik kazasında yaşamını yitiren teğmen son yolculuğuna uğurlandı

MSB: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

MSB: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 823 şehit verdi

Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 823 şehit verdi