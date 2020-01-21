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Hakkari'deki bazı köylerde 'kar esareti' yaşanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde kar kalınlığının 1,5 metreyi bulması nedeniyle bazı evler adeta kar altında kaldı.

Yılmaz Kazandıoğlu,Ulaş Güven   | 21.01.2020
Hakkari'deki bazı köylerde 'kar esareti' yaşanıyor Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

Hakkari

Hakkari'de 3 gün boyunca etkili olan kar, bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. 

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyünde, bazı evlerin yanı sıra ahır ve müştemilatlar kara gömüldü. Vatandaşlar evlerin çevresinde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleyerek dışarı çıkabildi.

Köy sakinleri için yaşamı zorlaştıran kar, çocukların ise en büyük eğlencesi haline geldi. Yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi.

Köy sakinlerinden Fatih Kömür, bu yıl köye çok kar yağdığını söyledi.

Sürekli yağan karın kendileri için işkenceye dönüştüğünü belirten Kömür, "Evlerimiz kar altında kaldı. Küreklerle evlerin ve ahırların çevresindeki karları temizliyoruz, yolu açıyoruz. Hava çok soğuk oluyor. Bazı evler kardan görünmüyor." dedi.

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