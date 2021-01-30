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Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki kalp hastasının yardımına ekipler yetişti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Ulaş Güven   | 30.01.2021
Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki kalp hastasının yardımına ekipler yetişti Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

Hakkari

Hakkari'de yolu kardan kapanan köydeki kalp hastasının yardımına ekipler yetişti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kalp hastası, ekiplerin uzun uğraşları sonucu hastaneye ulaştırıldı. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Köşkönü köyü Dağdibi mezrasında rahatsızlanan Tatar İrinç'in (75) yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Köye yönlendirilen İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı bölgede 2 saatlik mücadelenin ardından yolu açarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi evde yapılan İrinç, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ( Ulaş Güven - Anadolu Ajansı )

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Köşkönü köyü Dağdibi mezrasında rahatsızlanan Tatar İrinç'in (75) yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Köye yönlendirilen İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı bölgede 2 saatlik mücadelenin ardından yolu açarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.

İlk müdahalesi evde yapılan İrinç, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasta yakını Siyacan Örbeyi, gazetecilere, akrabasının akşam saatlerinde fenalaştığını, ayakta duramadığını belirterek, "Biz de durumu sağlık ekiplerine ve karla mücadele ekiplerine bildirdik. Sağ olsunlar, gelip yolumuzu açtılar. Allah razı olsun." diye konuştu.

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