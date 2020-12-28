Hakkari'de yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı
Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Hakkari
Hakkari-Yüksekova kara yolunun Beşatlı köyü yakınlarında Van'a giden yolcu minibüsü, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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