Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesinde yaralanan 3 asker hastaneye kaldırıldı.
Hakkari
Alınan bilgiye göre, Çukurca ilçesindeki Kavuşak Üs Bölgesi'ne yamaçtan kopan kayaların parçaları düştü.
Olayda yaralanan 3 asker ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.