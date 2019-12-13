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Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesinde yaralanan 3 asker hastaneye kaldırıldı.

Sayim Harmancı   | 13.12.2019
Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı Fotoğraf: Hikmet Temeş / AA

Hakkari

Alınan bilgiye göre, Çukurca ilçesindeki Kavuşak Üs Bölgesi'ne yamaçtan kopan kayaların parçaları düştü. 

Olayda yaralanan 3 asker ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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