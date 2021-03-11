Euro
8.97
Dolar
7.48
BIST 100
1,556.49
Altın
1,724.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari'de 'terörün finansmanı operasyonu' ile 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de jandarmanın "terörün finansmanı operasyonu" ile 482 kilogram eroin, 65 kilogram da metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Barış Gündoğan   | 11.03.2021
Hakkari'de 'terörün finansmanı operasyonu' ile 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ankara

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'de "terörün finansmanı operasyonu"nda uyuşturucuya bir darbe daha vurulduğunu belirtti.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini tebrik eden Süleyman Soylu, operasyonda 482 kilogram eroin ile 65 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu maddelerinin dün Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyü kırsalında, bugün de Akpınar köyü Duranlar mezrası kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 27 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi
Tunus ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
DSÖ, COVAX kapsamında ülkelere mayısa kadar 237 milyon Kovid-19 aşısı ulaştırmayı hedefliyor
ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Hakkari'de 'terörün finansmanı operasyonu' ile 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'de 'terörün finansmanı operasyonu' ile 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi