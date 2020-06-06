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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait 20 el yapımı patlayıcı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Çukurca'da icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, 20 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 06.06.2020
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait 20 el yapımı patlayıcı imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, 20 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra tespit ettikleri tuzaklanmış EYP'leri de imha etme görevini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Hakkari'nin Çukurca ilçesinde arama tarama faaliyeti icra edildiği vurgulanan açıklamada, "Tespit edilen 20 EYP, METİ timlerimizce imha edildi." ifadesine yer verildi.

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