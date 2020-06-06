Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait 20 el yapımı patlayıcı imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Çukurca'da icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, 20 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, 20 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.
Komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra, tespit ettikleri tuzaklanmış EYP’leri de imha etmeye devam ediyor. Hakkâri/ Çukurca bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde 20 adet EYP, METİ Timlerimizce imha edildi. https://t.co/pOIvCbr5oW pic.twitter.com/RwnJgQzCdj— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2020
Bakanlıktan yapılan açıklamada, komandoların, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınakların yanı sıra tespit ettikleri tuzaklanmış EYP'leri de imha etme görevini sürdürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda Hakkari'nin Çukurca ilçesinde arama tarama faaliyeti icra edildiği vurgulanan açıklamada, "Tespit edilen 20 EYP, METİ timlerimizce imha edildi." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.