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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülmüş sehpalı doçka makineli silah, patlayıcılar ve mühimmat ele geçirildi.

Sayim Harmancı   | 27.04.2020
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Bu kapsamda, Şemdinli ilçesi Derindere mevkisi ve Derecik ilçesi Gelişen köyü kırsalında düzenlenen operasyonlarda toprağa gömülmüş sehpalı doçka makineli silah, antitank roketatar düzenekli el yapımı patlayıcı, basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 3 kilogramlık uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 fünye, 18 büyük pil, akü, 194 metre kablo, mayon kutusu ve boş mayon, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait şarjör ile 53 fişek, 9 biksi mühimmatı, 5 sprey boya ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

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